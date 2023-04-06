Kaftancıoğlu: İl Başkanlığımıza Yönelik Düzenlendiği Düşünülen Bir Silahlı Saldırı Gerçekleşmiştir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu sabaha karşı İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu sabaha karşı İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu duyurdu. Kaftancıoğlu'nun, silahlı saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

"DÜN İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMIZ, BUGÜN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI!"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, CHP İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kavunhcu, açıklamasında, "Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak" dedi.

Anka Haber Ajansı