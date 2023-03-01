Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş'ta Çadıkenti Ziyaret Etti: ‘’akıl, Ahlak Ve Adalete İhtiyacımız Var’’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bir depremzede, "Çadırdan başka bir şey vermiş değil hükümet buraya. Benim evim yıkıldı, çadır dahi alamadım” dedi. Kaftancıoğlu ise ‘’Hangi siyasi parti olduğu hiç önemli değil. Öncesinde planlayacaksın, akıl olacak, planlama olacak. Şu çocuklarımız için bizim akıl, ahlak ve adalete ihtiyacımız var” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bir depremzede, "Çadırdan başka bir şey vermiş değil hükümet buraya. Benim evim yıkıldı, çadır dahi alamadım” dedi. Kaftancıoğlu ise ‘’Hangi siyasi parti olduğu hiç önemli değil. Öncesinde planlayacaksın, akıl olacak, planlama olacak. Şu çocuklarımız için bizim akıl, ahlak ve adalete ihtiyacımız var” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi pazar alanında kurulan çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kaftancıoğlu’na bir depremzede, "Dört tane cenaze çıkardık buradan. Allah için, bir hilti bulamıyoruz, yok. Hilti dahi yok. Belediye olsun, devlet olsun bir iş makinası gönderemez miydi buraya? Kurtarma ekiplerinde çalışan mühendis arkadaşlarım var. ‘Organize, planlama diye bir şey yok’ diyor. Adamlar illallah çekiyor” dedi.

"BÖLGEYE GÖNÜLLÜ GELEN OPERATÖRLER BEKLETİLDİ’’

Bölgeye gönüllü gelen operatörlerin de kontak dahi çalıştıramadığını ve bekletildiğini dile getiren depremzede yurttaş, devletten çadır temin edemediğini belirterek şunları söyledi:

"Yemin ediyorum, hükümet olarak, devlet olarak, çadırdan başka bir şey vermiş değil hükümet buraya. Benim evim yıkıldı, çadır dahi alamadım. Üç gün önce gittim Mansur Yavaş’ı yakaladım Kahramanmaraş’ta, oradan aldım geldim çadırı. Çadır istiyorsun Kaymakam’a gönderiyorlar. "Evi yıkılanlara öncelik" diyorlar zaten, bizim ismimiz bile yok ki. Yazdırıyorsun, geliyorsun, üç gün sonra o isim siliniyormuş geri. Bizim halkımız çok yardımsever. Şu milletin karnını halk doyuruyor.’’

Kaftancıoğlu ise dert yanan depremzedelere, “Hangi siyasi parti olduğu hiç önemli değil. Öncesinde planlayacaksın, akıl olacak, planlama olacak. Şu çocuklarımız için bizim akıl, ahlak ve adalete ihtiyacımız var” dedi.

Anka Haber Ajansı