Kaftancıoğlu, Oyunu Kullandı: "Baharın Geldiğini Biz Zaten Hissediyorduk Akşam 86 Milyonla Tescilleyeceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gayet güzel bir seçim atmosferi yaşandığını, İstanbul'da şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, “Çok güzel başladı. Akşam da göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Memlekete baharın geldiğini biz zaten hissediyorduk. Akşam vatandaşlarımız oylarını verdikten sonra o baharın gelişini 86 milyonla birlikte tescilleyeceğiz" dedi.

Haber-GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera-SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gayet güzel bir seçim atmosferi yaşandığını, İstanbul'da şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, “Çok güzel başladı. Akşam da göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Memlekete baharın geldiğini biz zaten hissediyorduk. Akşam vatandaşlarımız oylarını verdikten sonra o baharın gelişini 86 milyonla birlikte tescilleyeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’ndeki Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kaftancıoğlu, oyunu kullanmadan önce şunları söyledi:

“Çok güzel başladı. Akşam da göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Memlekete baharın geldiğini biz zaten hissediyorduk. Akşam vatandaşlarımız oylarını verdikten sonra o baharın gelişini 86 milyonla birlikte tescilleyeceğiz. Gayet güzel bahar havasın da bir seçim yürütüyoruz. Sabah erken saatlerden itibaren Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bütün sandıklarda, okullarda yerlerini aldılar. Şu ana kadar gelen çok büyük bir olumsuzluk yok. Ben günün bu şekilde nasıl başladıysa, öyle biteceğine inanıyorum."

“GAYET GÜZEL BİR SEÇİM ATMOSFERİ VAR”

Oy kullanacağı sınıfa giderken Türkiye İsçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaşan Kaftancıoğlu, Şık ile selamlaştı. Kaftancıoğlu oyunu kullanmasının ardından, “İstanbul özelinde şu ana kadar majör bir olumsuzluk yok. Ufak tefek birtakım itirazlar oldu ki bunlar her seçimde olabilecek şeylerdir. Onun dışında gayet güzel seçim atmosferi var. Çok çok çok yakın takipteyim” dedi.

Anka Haber Ajansı