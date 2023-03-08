Kaftancıoğlu: “Seneye 8 Mart’ı Burada Ve Bütün Meydanlarda Kutlayacağız. Tek Adama Karşı Çok Kadın”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de düzenlenen 21. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesini eleştirdi. Kaftancıoğlu, barikatlar ve boş yollara dair görsellerle, “14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart’ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın” paylaşımı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de düzenlenen 21. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesini eleştirdi. Kaftancıoğlu, barikatlar ve boş yollara dair görsellerle, “14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart’ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın” paylaşımı yaptı.

İstanbul Taksim'de "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kapsamında düzenlenen 21. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda da polis sıkı önlemler alıp, barikatlar kurarken, Taksim ve Şişhane metro istasyonları da kapatıldı. Bunun üzerine kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya geldi. Karaköy'de toplanan bir grup kadın da barikatları aşarak Taksim'e çıktı.

"KADINLARA SÖZÜMÜZ OLSUN"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Cihangir'den kadınların eylemine katılarak destek verdi. Kaftancıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bütün kadınlara buradan sözümüz olsun. Seneye 8 Mart’ta sadece İstanbul’da değil Diyarbakır’da, Mardin’de Kahramanmaraş’ta da her yerde kadınlar 8 Mart’ı özgürce kutlayabilecek. Bu koşullarda yaşadığımız son 8 Mart. Bu 8 Mart’a yasaklarla 3 kadın cinayeti ile giriyoruz. Dünyanın tüm otoriter yönetimleri en çok korktuğu şey kadınlardır. Şuradaki sesi, enerjiyi görenler, ucu bucağı olmayan kadınları görenler elbette korkar. Korkmakta haklılar. Kadınlar bu iktidarın sonunu 14 Mayıs'ta getirecek” dedi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından da “14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart’ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın” paylaşımı yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 8 MART’TA TAKSİM MEYDANI’NDA BULUŞMAK ÜZERE”

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımında ise CHP İstanbul İl Örgütü'nden kadınlarla birlikte katıldığı eylemden karelerle birlikte "Önümüzdeki 8 Mart’ta Taksim Meydanı’nda buluşmak üzere…" dedi.

Anka Haber Ajansı