Kaftancıoğlu: "Zorunlu Mitinge Katılacaklar, Söz Sizin İçin De Geliyoruz"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın yöneticilerinin olduğu WhatsApp gurubunda paylaşıldığı öğrenilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs'taki İstanbul mitingine katılımın zorunlu olduğu belirtilen mesaja, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “6 Mayıs günü saat: 17.30’da Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştireceğimiz mitingimiz için katılım zorunluluk değil, gönüllülük esas bizde. Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz” ded

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın yöneticilerinin olduğu WhatsApp gurubunda paylaşıldığı öğrenilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs'taki İstanbul mitingine katılımın zorunlu olduğu belirtilen mesaja, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanı" nda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil, gönüllülük esas bizde. Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın yöneticilerinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığı öğrenilen, “Değerli yöneticilerimiz, 7 Mayıs pazar günü saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi için tüm personelimize bilgi verilmesi ve katılımın zorunlu olduğu hususunun hatırlatılmasını arz ederim. Araç hareket saatleri ve yerleri ayrıca bildirilecektir” mesajına sosyal medya hesabından cevap verdi.

"ZORUNLU MİTİNGE KATILACAKLAR, SÖZ SİZİN İÇİN DE GELİYORUZ"

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil, gönüllülük esas bizde. Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz. Arzu eden hemşerilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri gülümsemeleriyle bekliyoruz…”

Anka Haber Ajansı