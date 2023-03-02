Kaftancıoğlu'na Dert Yanan Depremzede: “Afad Benimle Dalga Geçti”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş ziyareti sırasında bir depremzede, AFAD çadırına uğradım. Ben çadır istiyorum, benimle dalga geçiyor. Hiç anlamadım. Diyor ki 'Tamam iyi hoş abla. Olsaydı, senden önce 15 kişi geldi, onlara verirdik.' Ben hani 'İlla içinden seç, öncelik bana tanı' demedim ki. 'Annem yatalak' dedim. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Benimle dalga geçiyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş ziyareti sırasında bir depremzede, AFAD çadırına uğradım. Ben çadır istiyorum, benimle dalga geçiyor. Hiç anlamadım. Diyor ki "Tamam iyi hoş abla. Olsaydı, senden önce 15 kişi geldi, onlara verirdik." Ben hani "İlla içinden seç, öncelik bana tanı" demedim ki. "Annem yatalak" dedim. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Benimle dalga geçiyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında depremzede yurttaşlara bir araya gelmeye devam ediyor. Kaftancıoğlu’nun dün Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ziyareti sırasında, bir depremzede yurttaş Kaftancıoğlu’nda dert yandı. Depremzede yurttaş şunları söyledi:

"Deprem olunca Adana’ya gittim. Adana'daydım, Şimdi geldim. AFAD çadırına uğradım. Ben çadır istiyorum, benimle dalga geçiyor. Hiç anlamadım. Diyor ki "Tamam iyi hoş abla. Olsaydı, senden önce on beş kişi geldi, onlara verirdik." Ben hani "İlla içinden seç, öncelik bana tanı" demedim ki. "Annem yatalak" dedim. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Benimle dalga geçiyor.’’

"BENİMLE DALGA GEÇMESİ ZORUMA GİDİYOR"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kahramanmaraş İl Örgütü yöneticilerinin de eşlik ettiği gezide depremzede yurttaş sözlerini "Benimle dalga geçiyor ya, "15 kişi" var diyor, "Olsa onlara veririz" diyor. Benimle dalga geçmesi benim zoruma gidiyor’’ şeklinde sürdürdü.

Kaftancıoğlu, "Böyle bir şey nasıl olur" derken, depremzede yurttaşın çadır ihtiyacının CHP Kahramanmaraş İl Örgütü tarafından karşılanacağı bildirildi.

Anka Haber Ajansı