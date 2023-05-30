Kaftancıoğlu’ndan İbb Ekibine Saldırıya Tepki: “İstanbullu Asla Zorbalığa Geçit Vermeyecektir”

Kaftancıoğlu’ndan İbb Ekibine Saldırıya Tepki: “İstanbullu Asla Zorbalığa Geçit Vermeyecektir”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Üsküdar’daki kaçak kafe yıkımında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekibine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Görev başında işlerini olması gerektiği gibi yapanlara, bu yapılana da ‘AKP kazandı, hazmedeceksiniz kardeşim’ mi denilecek şimdi? İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Üsküdar’daki kaçak kafe yıkımında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekibine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Görev başında işlerini olması gerektiği gibi yapanlara, bu yapılana da ‘AKP kazandı, hazmedeceksiniz kardeşim’ mi denilecek şimdi? İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Üsküdar’daki kaçak yapıların bugünkü yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ile 3 zabıta personelinin fiziki saldırıya uğramasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıya uğrayan İBB çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Görev başında işlerini olması gerektiği gibi yapanlara, bu yapılana da ‘AKP kazandı, hazmedeceksiniz kardeşim’ mi denilecek şimdi? İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir. Geçmiş olsun işini düzgün yapan emekçilere...”

Anka Haber Ajansı

Gündem
İyi Parti Başkanlık Divanı Toplandı
İyi Parti Başkanlık Divanı Toplandı
Gaziosmanpaşa’da Chp Bürosuna Silahlı Saldırı Düzenlendi
Gaziosmanpaşa’da Chp Bürosuna Silahlı Saldırı Düzenlendi
Ahmet Akın: “Seçim Doğal Gazı Kamu Ve Emekli Maaşlarını Düşürecek”
Ahmet Akın: “Seçim Doğal Gazı Kamu Ve Emekli Maaşlarını Düşürecek”
Ümit Özdağ: "Erdoğan, Botaş'ı, Türk Hava Yolları'nı, Devlet Demiryolları'nı Satmaya Hazırlanmaktadır"
Ümit Özdağ: "Erdoğan, Botaş'ı, Türk Hava Yolları'nı, Devlet Demiryolları'nı Satmaya Hazırlanmaktadır"
Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den Çukurovalı Seçmene Teşekkür
Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den Çukurovalı Seçmene Teşekkür
Gürsel Erol: "Genel Başkanımızın Başkanlığını Asla Tartışmaya Açmayacağız"
Gürsel Erol: "Genel Başkanımızın Başkanlığını Asla Tartışmaya Açmayacağız"
Lütfü Savaş: “Önemli Bir Demokratik Mücadele Sergiledik”
Lütfü Savaş: “Önemli Bir Demokratik Mücadele Sergiledik”