Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya: " Seçim Ysk Ve Siyasi Partilerin Sorumluluğundadır, Yapamadığın İşine Bak Sen"

Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya: " Seçim Ysk Ve Siyasi Partilerin Sorumluluğundadır, Yapamadığın İşine Bak Sen"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Seçim çuvallarını polis ve jandarma taşıyacak" talimatına, "Seçim Yüksek Seçim Kurumu (YSK) ve siyasi partilerin sorumluluğundadır! Yapamadığın işine bak sen. Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Seçim çuvallarını polis ve jandarma taşıyacak" talimatına, "Seçim Yüksek Seçim Kurumu (YSK) ve siyasi partilerin sorumluluğundadır! Yapamadığın işine bak sen. Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, polis ve jandarmaya sandık sonuçlarını toplama ve bilgileri excel formatında, Ankara Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na (GAMER) göndermesi talimatına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Polisi meşgul etme" diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Seçim YSK ve siyasi partilerin sorumluluğundadır! Yapamadığın işine bak sen. Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi."

Anka Haber Ajansı

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