Kağıt Fabrikası Geri Dönüşüm Alanında Yangın

Kağıt Fabrikası Geri Dönüşüm Alanında Yangın

AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 15 Ocak'ta açılan kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Çok sayıda hurda kağıt da küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kağıt Fabrikası Geri Dönüşüm Alanında Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın Çıktı
Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın Çıktı
Zeytinburnu'nda Bariyerlere Çarpan Cip Takla Attı; 4 Yaralı
Zeytinburnu'nda Bariyerlere Çarpan Cip Takla Attı; 4 Yaralı
Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı
Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı
Şehit Polis Yangöz'ün Babası: Ailecek Çöktük, Mahkeme Artık Karar Vermeli
Şehit Polis Yangöz'ün Babası: Ailecek Çöktük, Mahkeme Artık Karar Vermeli
Cenaze Yolundaki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Cenaze Yolundaki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Elazığ’da Hastanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Elazığ’da Hastanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı
İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı
İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı