Kağıt Fabrikası Geri Dönüşüm Alanında Yangın
AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 15 Ocak'ta açılan kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Çok sayıda hurda kağıt da küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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