Kağıthane'de Işık İhlali Kazası Kamerada

Kağıthane'de Işık İhlali Kazası Kamerada

KAĞITHANE'de trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçmeye çalışan taksi, panelvan araçla çarpıştı.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçmeye çalışan taksi, panelvan araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yan dönen panelvanın sürücüsü hafif yaralanırken, taksi şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen pazartesi saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Hürriyet Mahallesi çıkışında sarıdan kırmızıya dönen ışıklarda son anda geçmek isteyen taksi, Çağlayan yönünde ilerleyen panelvan araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle her iki araç da metrelerce sürüklendikten sonra panelvan araç yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, panelvan sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Araç içinde sıkışan taksi şoförü kurtarılarak, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin sarıdan kırmızıya dönen ışıkta geçtiği görülürken, o sırada hızla gelen panelvan araç taksiye çarptı. Kaza yapan taksi ve panelvanı gören çevredekiler ise yardıma geldi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de Işık İhlali Kazası Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Marmaris'teki Orman Yangını 19 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı (3)
Marmaris'teki Orman Yangını 19 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı (3)
Kamyonet Direğe Çarptı; 2 Yaralı
Kamyonet Direğe Çarptı; 2 Yaralı
(geniş Haber)arnavutköy'de İş Yeri Yangını
(geniş Haber)arnavutköy'de İş Yeri Yangını
Öğretim Görevlisi Eş Cinayeti Davasında İhmali Olduğu İddia Edilen 6 Memura Zorla Getirilme Kararı
Öğretim Görevlisi Eş Cinayeti Davasında İhmali Olduğu İddia Edilen 6 Memura Zorla Getirilme Kararı
Bakan Yardımcısı Çataklı: Marmaris Yangını, Arıcının Yaktığı Ateşle Çıktı
Bakan Yardımcısı Çataklı: Marmaris Yangını, Arıcının Yaktığı Ateşle Çıktı
Sakarya’da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sakarya’da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
İşçi Servisine Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Yaralandı
İşçi Servisine Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Yaralandı
Samsun’da 9 Araçlı Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Samsun’da 9 Araçlı Zincirleme Kaza: 5 Yaralı