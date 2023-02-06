Kahmaranmaraş'ın ardından Gaziantep'te de şiddetli deprem! Bölgeden Son durum

Kahmaranmaraş'ın ardından Gaziantep'te de şiddetli deprem! Bölgeden Son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Gaziantep'ten geldi

Türkiye şiddetli depremlerle sallandı.

GAZİANTEP NURDAĞI'NDA 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


AFAD, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Bölgede artçı depremler sürüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da depremle ilgili Kahramanmaraş valisinden bilgi aldı.

DEVLET TELEVİZYONUNDA CANLI YAYIN BAŞLADI

Devlet televizyonu TRT Haber'de bölgeden canlı yayın başlattı. Gelişmeler an ve an aktarılıyor.

Gündem
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'ten deprem haberi
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