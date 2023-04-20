Kahramanmaraş Pazarcık’ta Depremzedelerin Kaldığı Çadırlar Fırtınada Zarar Gördü

Kahramanmaraş Pazarcık’ta Depremzedelerin Kaldığı Çadırlar Fırtınada Zarar Gördü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve hortum, depremzedelerin kaldığı çadırlara zarar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Pazarcık’ta depremden sonra ikinci bir afet daha yaşandı. Az önce burada bir hortum oluştu. Ağır hasarlı binaların çatıları uçtu ve çadırkent gördüğünüz hâle geldi. Çadırkentte maalesef çok sayıda yaralı var. Çatılar burada çadırların üzerine düştü ve maalesef gördüğünüz bu tablo oluştu” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve hortum, depremzedelerin kaldığı çadırlara zarar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Pazarcık’ta depremden sonra ikinci bir afet daha yaşandı. Az önce burada bir hortum oluştu. Ağır hasarlı binaların çatıları uçtu ve çadırkent gördüğünüz hâle geldi. Çadırkentte maalesef çok sayıda yaralı var. Çatılar burada çadırların üzerine düştü ve maalesef gördüğünüz bu tablo oluştu” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün fırtına yaşandı ve hortum meydana geldi. Depremde ağır hasar alan binaların çatılardan kopan parçalar çadırların üzerine düştü ve elektrik direkleri yıkıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, hasar alan çadırların bulunduğu bölgede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çadırların hepsi darbe aldı ve kullanılamaz hâle geldi. Çok sayıda elektrik direği yıkıldı. Ağır hasarlı binaların çatıları, maalesef uçarak çadırların üstüne geldi.

Pazarcık’ta depremden sonra ikinci bir afet daha yaşandı. Az önce burada bir hortum oluştu. Ağır hasarlı binaların çatıları uçtu ve çadırkent gördüğünüz hâle geldi. Çadırkentte maalesef çok sayıda yaralı var. Çatılar burada çadırların üzerine düştü ve maalesef gördüğünüz bu tablo oluştu.”

Anka Haber Ajansı

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