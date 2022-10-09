Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Ağcalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katındaki iş yerinde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, iş yerinin önündeki araca da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonrası yangın tamamen söndürülürken, iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Park halindeki hafif ticari araç da yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ekiplerce araştırılıyor. (DHA)

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Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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