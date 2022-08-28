Kahramanmaraş'ta Orman Yangını (1)

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını (1)

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Alevlere havadan da 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye başlandı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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