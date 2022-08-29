Kahramanmaraş'taki Orman Yangınında 31 Hektar Alan Zarar Gördü

Kahramanmaraş'taki Orman Yangınında 31 Hektar Alan Zarar Gördü

KAHRAMANMARAŞ'ta dün çıkan 2 ayrı orman yangınında 31 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta dün çıkan 2 ayrı orman yangınında 31 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Onikişubat ilçesinin Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, Bölgedeki arazinin sarp oluşu ekiplerin yangına müdahalesini güçlendirirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. 335 personelin 34 arazöz, 7 su tankı, 4 dozer, 10 itfaiye aracı, 13 yangın ilk müdahale aracı ile müdahale ettiği alevlere 3'ü gece görüş sistemine sahip 10 helikopter ile 5 uçak da havadan su attı. 10 saatlik çalışma sonunda yangın, 22.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 hektar orman yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'nde çıkan yangın ise ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar orman zarar gördü.

Yangınların çıkış nedenlerinin tespiti için ekiplerin incelemesi devam ediyor. (DHA)

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Kahramanmaraş'taki Orman Yangınında 31 Hektar Alan Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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