Kahve Ve Baharat Fabrikasında Çıkan Yangın, 1 Saatte Söndürüldü

Kahve Ve Baharat Fabrikasında Çıkan Yangın, 1 Saatte Söndürüldü

KİLİS Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kahve ve baharat fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kahve ve baharat fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Organize sanayi bölgesindeki kahve ve baharat üretimi yapılan bir fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada zarar oluştu.

Fabrika sahibi Necmettin Şekeroğlu, can kaybının olmadığını belirterek, "Kahve ocağından çıkan kıvılcımlar çatıdaki panelleri tutuşturmuş. İlk müdahaleyi biz yaptık. Köpüklü müdahale yaptık. Daha sonra organize sanayi bölgesinden gelen itfaiye üstten müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü, soğutma çalışmaları yapıldı. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Şükür bir can kaybımız yok" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Kahve Ve Baharat Fabrikasında Çıkan Yangın, 1 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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