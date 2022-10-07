Kahyanın Öldürdüğü Dolmuş Şoförü, 10 Yıl Önce Polisi Öldürmüş

ANKARA'da, çalıştığı durakta kahya olan Gökhan A. tarafından bıçaklanarak öldürülen dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın (50), 10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i (24) tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Tuğba SIR/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çalıştığı durakta kahya olan Gökhan A. tarafından bıçaklanarak öldürülen dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın (50), 10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i (24) tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında dün meydana gelen olayda kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Başyarar, Gökhan A.'ya elindeki sopa ile vurdu. Gökhan A. ise üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Başyarar, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başyarar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Gökhan A. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİ ÖLDÜRMEDEN 2 AY ÖNCE DE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Şükrü Başyarar'ın, 10 yıl önce, 2012 yılının Ekim ayında polis memuru Samet Aysel'i tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Başyarar'ın, aracına çarparak kaçtığını iddia edip, evine gittiği kadının kardeşi olan Aysel'i, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öğrenildi. Başyarar'ın, cinayetin ardından girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi. "Cinsel saldırı', "gasp', "hırsızlık', "kasten yaralama', "cinayet" dahil 20 suçtan kaydı olan Başyarar'ın, 2012'de polis memurunu öldürdüğü olaydan 2 ay önce yine cezaevinden çıktığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı