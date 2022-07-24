Kaliforniya’da Orman Yangını: Acil Durum İlan Edildi

Kaliforniya’da Orman Yangını: Acil Durum İlan Edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Vali Gavin Newsom, acil durum ilan etti.

ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Vali Gavin Newsom, acil durum ilan etti.

Kaliforniya eyaletindeki San Francisco ve Los Angeles kentleri arasında yer alan Mariposa ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi. Kaliforniya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vali Gavin Newsom bugün, evleri tahrip eden, kritik altyapıyı tehdit eden ve 3 binden fazla sakini tahliye etmeye zorlayan orman yangını nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan etti" denildi. Yangın, yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı tahrip etti.

YANGIN, ULUSAL PARKI TEHDİT EDİYOR

Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı'nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.

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Kaliforniya’da Orman Yangını: Acil Durum İlan Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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