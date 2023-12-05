Kamer Genç’le 20 Yıl Boyunca Çalışan İsmail Aslan, Pertek Belediye Başkan Adaylığı İçin Chp’ye Başvurdu

Tunceli’nin en sevilen ve unutulmaz siyasetçilerinden Kamer Genç ile 20 yıl boyunca çalışan İsmail Aslan, memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesinin Belediye Başkan adayı olmak için CHP’ye başvurdu. Aslan, “Doğup büyüdüğüm bu topraklara umut olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En iyisini birlikte yapacağız. Toplumun vicdan terazisine güveniyorum ve kendimi size emanet ediyorum” dedi.

Tunceli’nin en sevilen ve unutulmaz siyasetçilerinden Kamer Genç ile 20 yıl boyunca çalışan İsmail Aslan, memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesinin Belediye Başkan adayı olmak için CHP’ye başvurdu. Aslan, “Doğup büyüdüğüm bu topraklara umut olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En iyisini birlikte yapacağız. Toplumun vicdan terazisine güveniyorum ve kendimi size emanet ediyorum” dedi.

İsmail Aslan, dün CHP Pertek İlçe Başkanlığı’na giderek belediye başkan aday adaylığı başvurusunu İlçe Başkanı Abidin Erdoğan’a teslim etti. Saydam ve katılımcı yönetimi, hesap verebilirlikle birleştireceğini anlatan İsmail Aslan, özellikle ilçede doğaya duyarlı yatırımı teşvik ederek gençlerin il dışına göçünü önleme sözü verdi. Aslan şunları söyledi:

“Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım; Bugün toplanmamızın amacı; doğup büyüdüğümüz bu topraklara hizmet etmek ve özlenen belediyecilik anlayışını geri getirmek amacıyla aldığım kararı sizlerle paylaşmaktır.

“BENİ SİYASETLE BULUŞTURAN KAMER GENÇ’TİR”

Pertek’te 1971 yılında doğdum. Çocukluğumu, gençliğimi bu topraklarda yaşadım. Memleketimden hiç kopmadım. Gençliğimde siyasetle tanıştım. Beni siyasetle buluşturan ve hayatımda çok önemli bir yere sahip olan kişi rahmetli Sayın Kamer Genç’tir. Kendisiyle kesintisiz 20 yıl boyunca resmi olarak çalıştım. Anısı önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Yolu yolumdur. Onun bizlere bıraktığı misyonu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Vefatının ardından 7 yıl boyunca CHP Grubu’nda çalıştım. Bu sayede 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile yakın çalışma fırsatı buldum. Kendilerinden çok büyük siyasi tecrübeler edindim. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de bu siyasi birikimlerimle beraber ilçemizi en ileriye taşımak için burada sizlerleyim.

“YÜREĞİM HER ZAMAN PERTEK’TE İDİ"

Ben tüm yaşamım boyunca Pertek’ten hiç ayrılmadım. Yüreğim her zaman Pertek’te idi. Bütün gücümle şu ana kadar yaptığım gibi memleketime, hemşehrilerime hizmet etmek istiyorum. Bugüne kadar TBMM’de çalıştığım süre içerisinde bana toplumumuzdan gelen tüm talepleri elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Bu konuyu halkımızın takdirine sunuyorum.

Cumhuriyet felsefesinin ışığında; demokrasi, özgürlük, barış, insan haklarını korumak ve halkımızın refah düzeyini yükseltmek için Pertek Belediye Başkanlığına aday olmaya karar verdim.

“HERKESE HESAP VERECEĞİMDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN”

Aday olmam ve sizlerin onayıyla belediye başkanı seçilmem halinde Pertek’imizin; herkesin birbirine güler yüzle bakabildiği, dayanıştığı, hatırını sorduğu, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olacağına söz veriyorum. Şeffaf yönetimle birlikte kültürel dokumuza uygun olarak herkese hesap vereceğimden şüpheniz olmasın.

BAŞKAN SEÇİLİRSE YAPACAKLARINI SIRALADI

Bu süreçte başaracağıma inandığım birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum:

1) Bereketli doğamızı üretime dönüştüreceğiz

2) Zenginliğimizi adil bölüşeceğiz

3) Sosyal yaşamımızı zenginleştireceğiz

4) Yeşil doğamızı, çevreyi düzenleyerek güzelleştirilip koruyacağız

5) Eğitim, kültür ve sağlık alanlarının kalkınması için katılımcılık sağlayacağız

6) Temsil edilme, şeffaflık ve hesap verme ilkeleri ile yönetim süreçlerinde demokratik katılımı sağlayıp toplumla birlikte yönetimi sağlayacağız.

7) Gençlerimiz için belediyemizin öncülüğünde istihdama dönük yatırım projeleri geliştirerek memleketimizi terk etmelerinin önüne geçeceğiz.

“EN İYİSİNİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ. TOPLUMUN VİCDAN TERAZİSİNE GÜVENİYORUM”

Sonuç olarak; Aday olan arkadaşlarıma başarılar dilemekle beraber hizmet yarışında en önde olacağıma inancım olmasaydı şu an burada olmazdım. Doğup büyüdüğüm bu topraklara umut olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En iyisini birlikte yapacağız. Toplumun vicdan terazisine güveniyorum ve kendimi size emanet ediyorum. Pertek Belediye Başkanlığı’na şu andan itibaren resmen adayım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Saygılarımı sunuyorum.”

Anka Haber Ajansı