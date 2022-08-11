Kamyondaki 500 Kovan Arı Yandı

Kamyondaki 500 Kovan Arı Yandı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kamyonda çıkan yangında 500 kovan arı yandı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kamyonda çıkan yangında 500 kovan arı yandı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, cep telefonu ile görüntülenirken, kovanların sahibi Yaşar Ölmez (38), yaklaşık 750 bin TL zararının olduğunu belirtti.

Adanalı Yaşar Ölmez, 9 Ağustos günü 500 kovan arıyı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kiraladığı 06 DL 4016 plakalı kamyona yükledi. 4 yıllık arıcılık yapan Ölmez de kendi otomobiliyle, kamyonun peşinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Diyarbakır'ın Çermik ilçe çıkışına gelindiğinde kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kovanların tamamının yandığı yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'TEK İŞİM BU, NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM'

Yaşar Ölmez, "Arılar yandı, tek geçim kaynağım gitti. Benim tek işim bu, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. 500 kovan arı yandı. Herkesten yardım bekliyorum. Sesimi duysunlar. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kamyondaki 500 Kovan Arı Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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