Kamyonet Beton Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kamyonet Beton Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada sürücü yaşamı yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada sürücü yaşamı yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne doğru seyir halinde olan Alper Yeşilyurt yönetimindeki 35 ANT 779 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Alper Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, kamyonetteki M.D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Yeşilyurt'un cenazesi morga, yaralanan M.D. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Kamyonet Beton Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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