Kamyonet Direğe Çarptı; 2 Yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp trafik yönlendirme direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp trafik yönlendirme direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İtfaiye kavşağından Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'na dönüş yapan Yusuf Güneş (26) yönetimindeki 42 ESR 40 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürüklenen araç, trafik yönlendirme direğine çarptı. Kazada araçtaki yolcular Şinasi Güneş (44) ile Rus uyruklu Jouma Mosko (48) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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