Kamyonet, Duvarı Yıkarak Evin Avlusuna Daldı: 2 Yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kamyonet, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna girerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 02.00 sıralarında, Dicle Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna daldı. Kazada araçtaki 2 kişi, yaralandı. Evdekiler, gürültüye panikle uyanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç da vinç ve çekici ile kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı