Kamyonet İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Çocuk Öldü; 5 Kişi Ağır Yaralandı

Kamyonet İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Çocuk Öldü; 5 Kişi Ağır Yaralandı

KAYSERİ- Niğde kara yolunda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ- Niğde kara yolunda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 65'inci kilometresi Gülbayır Mahallesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. E.D. idaresindeki 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile 38 D 5553 plakalı hafif ticari araçtaki aynı aileden H.D., K.D. (10), Z.D. (8), S.D. ve A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.D. ve Z.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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