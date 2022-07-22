Kamyonun Çarptığı Otomobilin 15 Yaşındaki Sürücüsü Ağır Yaralandı

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, O.Ş.'nin (15) kullandığı otomobile kamyon çarptı. Sürücü O.Ş. takla atan otomobilden fırlayıp yola savruldu. Ağır yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gedelek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.Ş. isimli genç, babasına ait 41 AR 251 plakalı otomobille Gedelek kavşağından mahalle yoluna dönüş yaptığı sırada, Orhangazi'den Bursa istikametine seyreden S.D. (25) idaresindeki 16 ASV 047 plakalı kamyon otomobile yandan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü O.Ş. araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralanan O.Ş. ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı