Kamyonun Kasasındaki Kuru Pastalar Yandı
AKSARAY'da kuru pasta yüklü kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kuru pasta yüklü kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kuru pastalar kullanılamaz hale geldi.
Konya'dan Kayseri'ye kuru pasta taşıyan Arif Ünlü (55) yönetimindeki 51 AV 897 plakalı kamyon, bugün saat 16.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde kasasında yangın çıktı. Alevleri fark eden Ünlü, kamyonu emniyet şeridine park edip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, kamyonun tamamen yanmaması için iş makinesiyle kuru pastalar boşaltıldı. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Kasadaki kuru pastaların kullanılamaz hale geldiğini belirten sürücü Arif Ünlü, "'Seyir halindeyken karşıdan gelen araçlar yangın olduğunu söyledi. Durmamla birlikte hemen alev aldı. Konya'dan Kayseri'ye gidiyordum" dedi. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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