Kamyonun Yandan Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Kamyonun Yandan Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

BURSA'da kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu (55) yaralandı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu (55) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Selim Bıyığıbüyükoğlu (47) idaresindeki 16 AC 1246 plakalı kamyon, aynı yöne giden Yahya Başoğlu idaresindeki 16 VT 723 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kamyonun Yandan Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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