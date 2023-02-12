Kanal D'de yaprak dökümü! Sezona iddialı başlayan dizisi final yapıyor

Kanal D, sezona iddialı tanıtımlarıyla giriş yapan ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dram dizisi için final kararı verdi. Hayranların itirazı işe yaramadı. Sadece 20 bölüm yayınlanmıştı.

Sırma Yanık'ın senaristi olduğu Kanal D dizisi 'O kız' final yapıyor. O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisiydi.

Camdaki Kız'a Kardeş Olarak Gelmişti

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisine kardeş dizi olarak gelen ''O kız'' reytinglerde beklenen ilgiyi alamadı.

Hepsi Yüz Güldürdü

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Camdaki kız, Üç kız kardeş, Yargı'' gibi TV dizileri, Kanal D yönetiminin yüzünü güldürmüştü.

Ancak ''O Kız'' Dizisi Kanalın Yüzünü Güldüremedi

Erkan Petekkaya; Sezin Akbaşoğulları; Cengiz Orhonlu; Dilin Döğer gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı ''O kız '' dizisinin final tarihi de belli oldu.

Şimdiye dek 20 bölüm yayınlanan ve beklediği ilgiyi görmeyen dizi, 8 mart 2023 tarihinde final yaparak ekranlara veda edecek.

Tekrar Bölümleri Ne Olacak?

Öte yandan 'O kız' dizisinin tekrar bölümleri internet üzerinde yer almaya devam edecek.

İtirazlar İşe Yaramadı

O kız dizisinin final yapacağını öğrenen dizinin hayranları her ne kadar Kanal D yönetimine itiraz etse de kanal final kararından geri adım atmayacak.

Kaynak: gercekgundem.com