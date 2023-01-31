Kanal D'den dikkat çeken ayrılık! En deneyimli ismi veda etti...

Kanal D haber muhabiri Mustafa Şen, kuruma veda ettiğini açıkladı.

Deneyimli muhabir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kanal D ailesine veda ettiğini duyurdu.

Şen paylaşımında, “Güzel günlerdi. Kanal d ailesinden biri olmak çok güzeldi. Çok üzülerek de olsa ayrılmanın hüznü var üzerimde. Artık başka maceralardayız. Herkese selam.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: medyaradar.com