Kanal D'den dikkat çeken ayrılık! En deneyimli ismi veda etti...
Demirören Medya Grubu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kanal D'nin Haber Merkezi'nden dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi. Kanal D Haber'in deneyimli ismi veda etti.
Kanal D haber muhabiri Mustafa Şen, kuruma veda ettiğini açıkladı.
Deneyimli muhabir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kanal D ailesine veda ettiğini duyurdu.
Şen paylaşımında, “Güzel günlerdi. Kanal d ailesinden biri olmak çok güzeldi. Çok üzülerek de olsa ayrılmanın hüznü var üzerimde. Artık başka maceralardayız. Herkese selam.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: medyaradar.com