Kanal D'den dikkat çeken ayrılık! En deneyimli ismi veda etti...

Kanal D'den dikkat çeken ayrılık! En deneyimli ismi veda etti...

Demirören Medya Grubu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kanal D'nin Haber Merkezi'nden dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi. Kanal D Haber'in deneyimli ismi veda etti.

Kanal D haber muhabiri Mustafa Şen, kuruma veda ettiğini açıkladı.

Deneyimli muhabir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kanal D ailesine veda ettiğini duyurdu.

Şen paylaşımında, “Güzel günlerdi. Kanal d ailesinden biri olmak çok güzeldi. Çok üzülerek de olsa ayrılmanın hüznü var üzerimde. Artık başka maceralardayız. Herkese selam.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: medyaradar.com

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