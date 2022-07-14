Kapısı Açılan Kamyonetten Düşüp Yaralandı

Kapısı Açılan Kamyonetten Düşüp Yaralandı

TUNCELİ'de, Alevi inancında önemli yere sahip Düzgün Baba Dağı'na kurban kesmeye giderken bindiği kamyonetin kapısının açılması sonucu düşen Hayriye Eminoğlu (61), yaralandı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Alevi inancında önemli yere sahip Düzgün Baba Dağı'na kurban kesmeye giderken bindiği kamyonetin kapısının açılması sonucu düşen Hayriye Eminoğlu (61), yaralandı.

Kaza, Tunceli-Nazimiye kara yolunda meydana geldi. Eminoğlu ailesi, Bingöl'ün Kiğı ilçesinden, Alevi inancında önemli yere sahip Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Dağı'na kurban kesip, adak adamak için yola çıktı. Kurban taşıdıkları 23 ACK 802 plakalı kamyonetin kapısının açılması sonucu Hayriye Eminoğlu düştü. Aracı durduran yakınları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Eminoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında kırık ve ayağında ezilmeler olan Eminoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kapısı Açılan Kamyonetten Düşüp Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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