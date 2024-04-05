Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Göreve Başladı: "Bahar Rüzgarını Yaza Çevireceğiz"

31 Mart yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan CHP'li Helil İnay Kınay, belediye düzenlenen törenle başkanlık görevini devraldı. Kınay, "Güzel bir bahar gününde yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıçla beraber şimdi bugüne kadar yapılan tüm emeklerle Karabağlar Belediyesi’nde partimizin halktan yana belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaları çok daha ileri götürecek, ülkemizde başlayan değişimi, bahar rüzgarını yaza çevireceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan CHP'li Helil İnay Kınay, belediye düzenlenen törenle başkanlık görevini devraldı. Kınay, "Güzel bir bahar gününde yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıçla beraber şimdi bugüne kadar yapılan tüm emeklerle Karabağlar Belediyesi’nde partimizin halktan yana belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaları çok daha ileri götürecek, ülkemizde başlayan değişimi, bahar rüzgarını yaza çevireceğiz" dedi.

İhsan Alyanak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen mazbata törenin ardından Karabağlar Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim törenine katılan Başkan Kınay, görevini önceki dönem Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’ndan devraldı.

Seçim sonuçları için Başkan Kınay, ilçe örgütü ve meclis üyelerini tebrik eden Muhittin Selvitopu, “Yaklaşık 10 yıldır Karabağlar Belediyesi’nde görev yapmaktayım. Görevimi bugün gönül rahatlığıyla Sayın Başkan’a devredeceğim. Bu süreç zarfında Karabağlar’a elimizden geldiğince hizmet ettik. Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanımıza aynı mesafede olarak, aynı gözle bakarak görevimizi yapmaya çalıştık. Birçok proje ve çalışma hayata geçti. Sanıyorum ki bundan sonra da Sayın Başkan bu çalışmaların devamını kendi gücü ve enerjisiyle yerine getirecektir. Bundan hiçbir şüphem yok. Devlette hizmet devamlılığı vardır. Hizmet görev süresi başlar, sonrasında biter, bayrak devredilir. Bugün de bu bayrağı Sayın Başkanımız Helil Kınay’a gönül rahatlığıyla devretmiş olacağım. Ben kendisine başarılar diliyorum. Karabağlar’a ve İzmir’e hayırlı olsun. Eminim ki Karabağlar’da güzel işler gerçekleştirilecek. Bir kadın eliyle gerçekleşecek olması yönüyle de ayrı bir özelliği var. Bu duygularla ben, Sayın Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılar diyorum ve Karabağlar kazandı diyorum” dedi.

“BAHAR RÜZGARINI YAZA ÇEVİRECEĞİZ”

Görevi devralan Başkan Kınay, “Güzel bir bahar gününde yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıçla beraber şimdi bugüne kadar yapılan tüm emeklerle Karabağlar Belediyesi’nde partimizin halktan yana belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaları çok daha ileri götürecek, ülkemizde başlayan değişimi, bahar rüzgarını yaza çevireceğiz. Bizler Karabağlar’da bütün vatandaşlarımıza liyakatli ve eşit belediyecilik hizmetleriyle de sosyal çalışmalarımızla da adil, özgür, kendi sözlerimizi büyüttüğümüz güzel günleri birlikte yaşayacağız. Ben bu sürecin içerisinde emeği olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sayın Muhittin Selvitopu’na Belediye Başkanlığı süresince yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler belediye başkanımız ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken bundan sonraki süreçte de kurumumuzdaki tüm çalışmaları büyüterek, geliştirerek herkesin Karabağlar’ı konuşacağı bir İzmir ve Türkiye’yi beraber yaşayacağız. Bu sürece el ve emek verecek herkesle beraber biz belediyemizi de kentimizi de birlikte yöneteceğiz, yaşayacağız ve yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Selvitopu Başkan Kınay'a, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle ürettikleri oyma sandık armağan etti. Başkan Kınay da “Karabağlar'ın tüm zenginliğini ilçedeki herkesle paylaşacağız. Bu sandığı herkesle büyüterek, vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız” diyerek armağana teşekkür etti.

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, Karabağlar Belediyesi önünde konuşma gerçekleştirildi. Konuşmaya CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve ilçe yöneticileri, eski ve yeni seçilen meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

“KADIN ELİNİN DEĞMESİYLE KARABAĞLAR, İZMİR'İN İNCİSİ VE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAKTIR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen CHP İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, Karabağlar'ın 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini belirterek, “Belediye başkanlarımızın vatandaşlarımızdan aldığı bir kuruşu bile heba etmeden, Karabağlar halkına hizmet etmek için özveriyle çalıştı. Yeni dönemde de Belediye Başkanımız Sayın Helil Kınay'la birlikte halktan yana belediyeciliğin en iyi örnekleri verilecektir. Kurucu Belediye Başkanımız Sıtkı Kürüm'e, 10 yıldır belediyemize tecrübesiyle, liyakati ve adaletiyle hizmet eden başkanımız Muhittin Selvitopu'na teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Kadın elinin değmesiyle Karabağlar, İzmir'in incisi ve Türkiye'ye örnek olacaktır. Sayın Kınay'a çıktığı bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

“HELİL KINAY BAYRAĞI DAHA DA YÜKSEKLERE ÇIKARACAK”

Önceki dönem Belediye Başkanı Selvitopu da Başkan Kınay'a başarılar dileyerek, Karabağlar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi haline gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Selvitopu, “Değerli arkadaşlar Karabağlar Belediyesi yaklaşık 15 yaşında. Bugün itibariyle 16 yaşına girecek. Biz Karabağlar’da hakkı, hukuku ve adaleti sağlayarak görev yaptık. Karabağlar’da 500 bin insanın sahip olduğu bütçeyi kuruş kuruş hesaplayarak görevimizi yerine getirdik. Bu yönüyle gönlüm çok rahat. Karabağlar Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında üzerine düşeni yerine getirdi. Kısıtlı bütçeyle projeleri hayata geçirdik. Ben inanıyorum ki yeni Başkan Helil Kınay da bu projeleri devam ettirecek ve Karabağlar halkına yönelik projeleri hayata geçirerek bayrağı daha yükseklere çıkaracak. Bu seçimde bizi sevindiren bir diğer konu da Türkiye genelinde partimizin aldığı başarı. Bu başarıda parti örgütlerimizin ve üyelerimizin çok büyük emeği var. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Karabağlar Belediyesi Başkanlığı’nı devrederken gönlüm çok rahat. Şimdi bu gönül rahatlığıyla Sayın Başkan’ımıza görevi devredeceğim. Kendisine başarılar diliyorum, bundan sonraki süreçte de Belediye Başkanı olarak yaptığı her doğru işte yanında olacağımı da buradan ilan etmek istiyorum” dedi.

“SEVGİLİ KARABAĞLAR AİLEM”

Başkan Kınay konuşmasına “Sevgili Karabağlar Ailem” diyerek başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanan bir kadın olmanın gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Başkan Kınay, şunları söyledi:

“Yıllarca bu kentin ve ülkenin her yerinde, emekten, haktan ve adaletten yana sözlerimizi büyüttük. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz bu anlayışla hayatlarımıza dokundu. Karabağlar Belediyemiz 15 yıldır bu anlayışla beraber ülkenin tüm yokluğuna, yoksulluğuna, ötekileştirmesine rağmen belediyeciliğiyle Karabağlar'da destek oldu. Tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, tüm emekçilerimize, bu çalışmalara katkı koyan bir her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SİZE SÖZ VERİYORUM”

60 günlük çalışmalarla bugün bu görevi teslim aldıklarını belirten Kınay, “Bugün Sayın Muhittin Selvitopu’ndan bir bayrak devralıyoruz. Bu bayrağı devralırken neredeyse 60 gündür meydanlarda, evlerde, sokaklarda konuştuğumuz sözleri tekrar hatırlatıyorum. Karabağlar’da kimsenin öteki ve yalnız hissetmeyeceği, eşit, adil, özgür, yönetime sözünü koyan, beraber yaşayan ve yaşatan bir belediyeciliği ortaya koyacağız. Sokak sokak gezerek dertlerini ve sorunlarını paylaştığımız vatandaşlar için çözümleri de birlikte hayata geçireceğiz. Bugün çok güzel bir bahar günündeyiz, bir değişimin parçasıyız. Bu ülkede değişimle beraber partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve parti yöneticilerimizin öncülüğünde çok güzel sabahlara uyandık. Bizler biliyoruz ki bu ülkeye güzel sözlerimizde, kentlerimizden başlayarak inancımızı, umudumuzu, daha iyi ve hak ettiğimiz bir yaşamı ortaya koyacağız. Karabağlar Belediye Başkanı olarak size söz veriyorum, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Karabağlar’da kadınların adımları sözleri olacak. Gençlerin, çocukların emekçilerin, emeklilerin sözlerini büyüteceğiz ve hayatlarına dokunacağız. Biz kendi geleceğimizi karanlıktan birlikte çıkaracağız. Bir belediye olarak tüm çalışmalarımızda tüm personelimizle beraber, sosyal belediyeciliğimizi ve Karabağlar'ın gülen yüzünü büyütürken; ayrışmayan, birleşen büyük bir aile olacağız. Bu büyük ailenin bir parçası olarak sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben biliyorum ki tüm Karabağlar, İzmir’de bize bu güveni gösterdiği ve hayallerimizi paylaştığı gibi 5 yıl boyunca çalışmalarımıza da el verecek. 5 yıl boyunca Karabağlar'ın hakkını birlikte arayacağız. Karabağlar'ı İzmir’de de Türkiye’de de konuşulan bir yer haline getireceğiz. Şimdiye kadar emek verilen çalışmaları büyütecek, eksik çalışmaları tamamlayacağız. Karabağlar’a da, İzmir’e de, tüm Türkiye’ye de bahar geldi. Biz yazı da beraber getireceğiz” ifadelerini kaydetti.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Önceki dönem Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu’na teşekkür eden Kınay, “Sayın Muhittin Selvitopu'na tüm katkıları ve emekler için teşekkür ederek, bundan sonra emek verecek katkı verecek herkesin emeği başımızın üstüne demek istiyorum. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK BIRAKTILAR

Törenin ardından Belediye Başkanı Kınay, CHP Karabağlar ilçe örgütü, Karabağlar Belediye Meclisi üyeleri ve Karabağlarlılarla birlikte Uğur Mumcu Parkı’nda Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Anka Haber Ajansı