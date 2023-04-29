Karabüklü Kurtuluş Savaşı Gazisinin Oğlu: "Türkiye'yi Yok Ettiler, Millet Aç"

CHP Karabük Milletvekili Adayı Cevdet Akay’a dert yanan Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet Katırcılar’ın oğlu Tevfik Katırcılar, "Türkiye’de Kayseri’de uçak fabrikamız vardı. Biz İspanya’ya uçak sattık. Şeker Fabrikamız, Eti Bankımız, Sümer Bankımız vardı. Bunları hep sattılar, yok ettiler. Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda 15 bin, Ereğli’de 12 bin işçi vardı. Erdoğan para veriyormuş nerede? 10 bin TL para aldım 2 bin TL param kaldı. 1 kilogram soğan olmuş 30-40 TL, yağ 400 TL olmuş. Türkiye yok oldu, millet aç.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük Milletvekili Adayı Cevdet Akay’a dert yanan Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet Katırcılar’ın oğlu Tevfik Katırcılar, "Türkiye’de Kayseri’de uçak fabrikamız vardı. Biz İspanya’ya uçak sattık. Şeker Fabrikamız, Eti Bankımız, Sümer Bankımız vardı. Bunları hep sattılar, yok ettiler. Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda 15 bin, Ereğli’de 12 bin işçi vardı. Erdoğan para veriyormuş nerede? 10 bin TL para aldım 2 bin TL param kaldı. 1 kilogram soğan olmuş 30-40 TL, yağ 400 TL olmuş. Türkiye yok oldu, millet aç. Milletin çoluk çocuğu maaş alsa ne yapacak? Fabrikalarımız, arazilerimiz yok oldu" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Adayı Cevdet Akay, Yenice ilçesi Yortan beldesini ziyaret etti. Gelecek Partisi Karabük İl Başkanı Burak Onur Gündüz, Demokrat Parti İl Başkanı Aydın Kazancı, DEVA ve Saadet Partisi il yöneticileri, CHP Yenice İlçe Başkanı Enver Özgü, CHP Yortan Belde Başkanı Ramazan Islak, CHP Yenice İlçe yönetimi, CHP Kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte Yortan’da ziyaretlerde Akay, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

"TÜRKİYE YOK OLDU, MİLLET AÇ, MİLLETİN ÇOLUK ÇOCUĞU MAAŞ ALSA NE YAPACAKSIN?"

Belde sakinlerinden Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet Katırcılar’ın oğlu Tevfik Katırcılar (74) Cevdet Akay’ın yanına gelerek hayat pahalılığı başta olmak üzere yaşadıkları sorunları anlattı. Katırcılar, şunları söyledi:

"Türkiye’de Kayseri’de uçak fabrikamız vardı. Biz İspanya’ya uçak sattık. Şeker Fabrikamız, Eti Bankımız, Sümer Bankımız vardı. Bunları hep sattılar, yok ettiler. Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda 15 bin, Ereğli’de 12 bin işçi vardı. Erdoğan para veriyormuş nerede? 10 bin TL para aldım 2 bin TL param kaldı. 1 kilogram soğan olmuş 30-40 TL, yağ 400 TL olmuş. Türkiye yok oldu, millet aç. Milletin çoluk çocuğu maaş alsa ne yapacak? Fabrikalarımız, arazilerimiz yok oldu. Afganlılara, Araplara, Suriyelilere 100 milyar dolar para harcandı. Neden benim vatandaşıma vermiyorsun 100 milyar doları? Türkiye’yi yok ettiler. Bunlar yabancıya tapıyorlar, Türk vatandaşlarına değil. Karabük’te hastanelere AKP’lileri doldurdular, demir çelik fabrikalarına AKP’lileri doldurdular, benim babam 12 sene bu vatana hizmet etti, biz Türk vatandaşı değil miyiz? 7 liralık mazot 28 liraya kadar çıktı, dünyanın hangi ülkesinde var böyle bir şey?"

"İŞE ALIMLARDA LİYAKAT YOK, PARTİZANLIK VAR"

Cevdet Akay da şu karşılığı verdi:

"Çok değerli ağabeyimiz hakikaten çok dertli. Babası İstiklal Harbi’nde 12 yıl savaşmış. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bizim için çok kıymetlisiniz çok değerlisiniz. Şikayetlerinizin hepsini biliyoruz. Cumhuriyet döneminden bu yana kurulan fabrikaların, tesislerin hepsi maalesef satıldı. İşe alımlarda liyakat yok, partizanlık var. Bugün aldığınız patatesi, soğanı yarın aynı fiyatta alamıyorsunuz. Emekli maaşına zam yapılıyor 1-2 ayda eriyor. Bütün bunların önlemini almamız için iktidara gelmemiz lazım. Sizlerin bizleri desteklemesi lazım.

"MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA BU ÜLKEYİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

"Biz emeklimizi, işçimizi, çiftçimizi, esnafımızı rahatlatacağız. Kurban Bayramı’ndan 1 gün önce hesaplarınıza 15 bin TL yatacak. Rahat rahat kurbanınızı kesecek, çoluk çocuğunuza rahat rahat bayram harçlığı vereceksiniz. Güzel bir bayram yemeği yiyecek, kara kara düşünmeyeceksiniz. Enflasyonu durduracağız, artık zam aldığınız zaman işe yarayacak. Enflasyon oranının üstünde size zam vereceğiz ki siz daha rahat yaşayasınız. Tek adam iktidarından artık parlamenter sisteme geçelim. Sen canını sıkma, moralini bozma, 14 Mayıs’ta lütfen sandığa git ve görevini yap. Patron sensin, kararı verecek olan sensin. Ondan sonra Millet İttifakı iktidarında bu ülkeyi çok güzel kadrolarla en iyi şekilde yöneteceğiz, ben de hepinizin vekili olacağım, benimle birlikte aday olan milletvekili adaylarımızla beraber seçilerek memleketimiz için çalışacağız."

Anka Haber Ajansı