Karabük'te Chp'li Gençlerden Ak Parti İl Binası Önünde Numan Kurtulmuş'A ''anayasa'' Protestosu

Karabük'te Chp'li Gençlerden Ak Parti İl Binası Önünde Numan Kurtulmuş'A ''anayasa'' Protestosu

CHP Karabük Gençlik Kolları üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarını AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde protesto etti. CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, "Türk gençliği, sizlere emanet edilen bu değerleri korumak ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmak, Cumhuriyet'in en büyük güvencesidir. Bu vatanın geleceği sizlerin elindedir ve unutmayın ki bu ilkeler, gelecekte de Türk milletini özgür ve bağımsız kılacaktır" dedi.

Haber: Tunakan Yıldırım

(KARABÜK) - CHP Karabük Gençlik Kolları üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarını AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde protesto etti. CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, "Türk gençliği, sizlere emanet edilen bu değerleri korumak ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmak, Cumhuriyet'in en büyük güvencesidir. Bu vatanın geleceği sizlerin elindedir ve unutmayın ki bu ilkeler, gelecekte de Türk milletini özgür ve bağımsız kılacaktır" dedi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, CHP Karabük Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. CHP'li gençler, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğunu belirterek, AK Parti il binası önünde oturma eylemi yaptı. CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, şöyle konuştu:

"Türk gençliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile sizlere emanet edilen bu kutsal vatanın her bir karışı, tarihin akışını değiştiren mücadelenin ve bağımsızlık ruhunun bir sembolüdür. Atatürk, sizlere seslenirken, her türlü zorbalık, baskı ve ihanetin içinde dahi Cumhuriyet'in temel ilkelerini savunmanız gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle Anayasamızın ilk dört maddesi, bu bağımsızlık ruhunun temel taşlarını oluşturmaktadır.

Anayasa’nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunun dayandığı en sağlam ilkeleri korur. Bunlar, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna dair güvencelerdir. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, resmi dili Türkçe olan üniter yapısı, bayrağı ve İstiklal Marşı, milli birliğimizin simgeleridir.

Bugünlerde bu maddeler üzerinde yapılan tartışmalar, Türk gençliğini yeniden bu görev bilincine çağırıyor. Çünkü bu maddeler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlığını ve laik Cumhuriyet'in geleceğini güvence altına alan kilit ilkelerdir. Atatürk’ün belirttiği gibi, "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Türk gençliği olarak, bu kutsal emanetin her koşulda savunulması ve korunması sizlerin omuzlarındadır.

Anayasa'nın ilk dört maddesi, sadece birer hukuki metin değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferlerin ve bağımsızlık idealinin geleceğe mirasıdır. Bu maddeler, Türkiye'nin kimliğini, varlığını ve birliğini koruyan bir kalkan gibidir. Değiştirilemezliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağının bir teminatıdır.

Türk gençliği, sizlere emanet edilen bu değerleri korumak ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmak, Cumhuriyet'in en büyük güvencesidir. Bu vatanın geleceği sizlerin elindedir ve unutmayın ki bu ilkeler, gelecekte de Türk milletini özgür ve bağımsız kılacaktır."

Anka Haber Ajansı

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