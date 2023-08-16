Karaburun Belediyesi’nin “14. Kösedere Üzüm Şenliği” İçin Geri Sayım Başladı

Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen ‘14. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği’ 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun’un yöresel ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunacak şenliğe tüm yurttaşları davet etti.

Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen ‘14. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği’ 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun’un yöresel ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunacak şenliğe tüm yurttaşları davet etti.

Karaburun Belediyesi’nin ilçeye özgün doğal ürünlerini tanıtmak, korumak ve ekonomik bir değer olarak yarınlara taşımak amacıyla düzenlediği Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği, zengin programıyla konuklarına keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak. Kortejler, atölyeler, söyleşiler, yarışma ve konserlerle dopdolu yaşanacak şenlik katılımcılarını bekliyor. Sultaniye ve çeşit çeşit üzümlerin yanı sıra yöresel gıda ürünleri ve el işi üretimlerinin yer alacağı stantlar yurttaşlarla buluşacak.

Başkan Erdoğan, geleneksel hale gelen şenliğin yurtiçinden olduğu gibi yurtdışından da ziyaretçileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle iki yıl verdiğimiz aradan sonra 13. şenliğimizi geçen yıl düzenlemiştik. Gerçek bir kavuşmaydı ve bu yıl yeniden kavuşuyoruz. İlçemiz, 1950’li yıllara kadar önemli bir üzüm ihracatçısı kentti. Biz Karaburun Belediyesi olarak köylerimizde üretimi kooperatiflerimizle teşvik ederek, ilçemiz adını yöresel ürünlerde yeniden marka haline getirmek için çalışıyoruz. Yerelde kalkınma bakışımız, köylerimizde üreterek var olmak; ürünlerimizle hemşehrilerimizin ekmeğini büyütmek amacını taşıyor.”

Tüm yurttaşları, 19 Ağustos’ta Karaburun Kösedere’ye davet ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Üzümümüzü yesinler, bağını da sorsunlar! Çünkü burada tadacakları üzüm, kökü Karaburun’un onlarca yıllık birikimi geleneksel tarım uygulamalarına dayanan bir üretim sürecinin damak tadına yansıması aslında. Cumartesi günü ailecek yaşanacak güzel bir gün, şenliğimiz, denizimiz sizi bekliyor.”

“EN GÜZEL ÜZÜM YARIŞMASI”NIN BAŞVURULARI BAŞLADI

Şenlik kapsamında gerçekleşecek ‘En Güzel Üzüm Yarışması’nın başvuruları da başladı. En kaliteli ve en güzel üzümü yetiştiren Karaburunlu üreticiler arasında yapılacak yarışma için başvuruların en geç 18 Ağustos Cuma gününe kadar Karaburun Belediyesi 0 (535) 105 51 99 no'lu Karaburun Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı’na veya 0 (555) 002 35 26 no’lu Karaburun Belediyesi Çağrı Hattı’na yapılması gerekecek.

Şenlik ve yarışmalara ilişkin detaylı bilgiler, duyurular; Karaburun Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerinden görülebilecek.

Anka Haber Ajansı