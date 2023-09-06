Karaburun’da Kadının Hak Devrimi

Karaburun Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü” imzalandı. Karaburun Belediyesi aynı zamanda çalışma yaşamında şiddet ve cinsel tacizin önlenmesi amacını taşıyan ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin uygulamasına taraf olan Politika Belgesi’ni imzalayan İzmir’deki ilk belediye, İlkay Girgin Erdoğan ise ilk imza sahibi Belediye Başkanı oldu.

Karaburun Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü” imzalandı. Karaburun Belediyesi aynı zamanda çalışma yaşamında şiddet ve cinsel tacizin önlenmesi amacını taşıyan ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin uygulamasına taraf olan Politika Belgesi’ni imzalayan İzmir’deki ilk belediye, İlkay Girgin Erdoğan ise ilk imza sahibi Belediye Başkanı oldu.

1.Börklüce Festivali, birbirinden zengin içerikli kültür-sanat etkinlikleriyle sona ererken, çok önemli bir protokole de ev sahipliği yaptı. İzmir Karaburun’un ilk Kadın Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, İzmir Yarımada’da ‘Kadın Devrimi’ne imzalarını attı. Protokol imza töreninde, Mor Çatı’dan Gülsün Kanat ve Uçan Süpürge Vakfı’ndan Halime Güner de hazır bulundu.

EV İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI İŞ BİRLİĞİ

Daha önce sendikalarla toplu sözleşmelerinde cinsiyetler arası eşitlik hedefini destekleyen teşvik ve ceza maddelerine yer veren Karaburun Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Şişli Belediyesi ardından İzmir’de “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Politika Belgesi”ne imza atan ilk ilçe belediyesi oldu. Belediye Başkanı Erdoğan ve Federasyon Başkanı Güllü, ayrıca “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü”nü de imzaladı.

KADINLARIN EMEK MÜCADELESİNDE MİLAT

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçenin ‘İlk Kadın Belediye Başkanı’ olma sıfatıyla, bu tarihi protokolü imzalayarak, ‘Karaburun Yerel Eşitlik Eylem Planı’ hedefi için önemli bir ivmeyi daha yakaladıklarını söyledi. Bir yılı aşkın süredir bu protokolün imzalanması için görüşme halinde oldukları Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye, yaşadığı rahatsızlığa rağmen Börklüce Festivali’ne kadın sorunlarını konuşmaya ve protokolü imzalamaya gelmesi nedeniyle teşekkür eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

“Sayın Güllü’ye sizler adına geçmiş olsun demek istiyorum. Kadınların emek ve hak mücadelesinde yeni bir milat başlıyor Karaburun’da. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi CEDAW kapsamında imzaladığımız protokollerimiz; eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kadına yönelik şiddet ve kentsel hizmetler gibi altı başlıkta düzenlemeler içeriyor. Hem toplumsal cinsiyet eşitliği, iş hayatında kadınlarımızın dezavantajının ortadan kaldırılması hem de Karaburun’da şiddet ve istismar vakalarının gerçekleşmeden önlenmesi için yürüteceğimiz, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmalarımıza yön verecek. İmzaladığımız politika belgemiz ise, belediyemizin tüm çalışanları için şiddet ve tacizden tamamen arındırılmış, insana yakışır, güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı; üçüncü taraf şiddet ve tacizi de dâhil her türlü şiddet ve taciz karşısında sıfır tolerans tutumunu teşvik etmeyi amaçlıyor. Tüm çalışanların iş yaşamında karşılaşabilecekleri şiddeti ve tacizi önlemeyi taahhüt ediyor. Şiddet ve tacizin bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğunu kabul ederek, ev içi şiddeti de gözeten risk değerlendirmeleri yapmayı, önleme planları oluşturmayı kabul ve taahhüt ediyor.”

HAK-İŞ’TEN DİSK’E, ÖZEL SEKTÖRDEN BELEDİYELERE

TKDF Başkanı Canan Güllü ise İzmir Karaburun’da bulunmaktan ve bir Kadın Belediye Başkanı ile tarihi bir protokole imza atmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bugün burada, hala Türkiye’de imzalanmamış olan, ama çalışma hayatını düzenleyen ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ile işbirliği içinde sahada mücadelesini sürdürdüğümüz; sendikalarla, belediyelerle ve özel sektörle imzaladığımız bir beyan, bir yerine getirme sözünü imzalıyoruz” dedi.

Güllü, şöyle devam etti:

“Bu deklarasyonu, aslında Türkiye’de taraflardan hiç beklemediğimiz bir güzellikte, HAK-İŞ Sendikası’nın da imzalamış olduğunu söyleyeyim. Sendikalarda, (Kadına karşı şiddet yok) denirken; HAK-İŞ’in buna daha Türkiye imza atmamışken çalışma yapması, DİSK’in bu konuda atağa geçmesi; yine ÖZ-İPLİK Sendikası’nın (Ben de varım) demesiyle beraber bir ilk oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu deklarasyonu imzaladı. Yine Şişli Belediyesi, ilk ilçe belediyesi olarak (Ben de varım) dedi. İkinci ilçe Belediyesi de Karaburun Belediyesi oldu. Hayırlı,uğurlu olması dileğimizle.Belediyede çalışanların, yine belediyede çalışan kadın işçilere karşı yapabileceği ya da yapmış olduğu her eylemle ilgili, Belediye Başkanımız İlkay Girgin Erdoğan (Artık benim işyerimde yapılamaz) sözünü vermiş oldu. Ve yine Türkiye’de şiddetin azalması ile ilgili iş birliği için AYH-Acil Yardım Hattı protokolünü imzaladık.”

ACİL YARDIM HATTI (AYH) NEDİR?

Belediye çalışanları veya Karaburunlu yurttaşların, yaşadıkları veya karşılaştıkları şiddet ve istismar vakalarında AYH çağrı merkezine ulaşmaları halinde ihtiyaçları doğrultusunda mevcut hukuki ve psikolojik danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına yönlendirme hizmeti Federasyon tarafından sağlanacak. Federasyon, üçer aylık periyotlarda düzenleyeceği bilgilendirme raporlarıyla, Karaburun’daki vaka istatistikleriyle, şiddet ve istismarla mücadele alanındaki önerilerini Belediye ile paylaşacak. Belediye, vatandaşların söz konusu hizmete erişimini sağlayabilmek için AYH’nin bilinirliğini artırmak amacıyla; uygun gördüğü açık alan ilan ve reklam panoları, binaların ve araçların iç ve dış yüzeylerindeki ilan ve reklam panoları, internet sitesi, sosyal medya hesapları, basılı ve dijital yayınlar ve el ilanları gibi iletişim kanallarını-araçlarını kullanarak; yılda en az iki kez gerçekleştireceği, ilçe geneline yayılan iletişim kampanyalarıyla, Federasyon bünyesindeki AYH hizmetini ve AYH çağrı merkezi iletişim bilgilerini duyuracak.

Anka Haber Ajansı