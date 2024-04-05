Karaburun’da Mazbata Bayramı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmir'in Karaburun ilçesinde, Belediye Başkanı ve CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan, bir kez daha başkan seçildi. Erdoğan, mazbatasını alarak yeni döneme merhaba dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmir'in Karaburun ilçesinde, Belediye Başkanı ve CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan, bir kez daha başkan seçildi. Erdoğan, mazbatasını alarak yeni döneme merhaba dedi.

Başkan, İlkay Girgin Erdoğan, yerel seçimde güven tazeledi, yüzde 49,81 oyla ipi göğüsleyen taraf oldu. Başkan Erdoğan ve CHP’den meclis üyesi seçilen yol arkadaşları Karaburun Hükümet Konağı’ndaki törenle mazbatalarını aldı. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, demokratik ve eşitlik ilkelerine seçimin her aşamasında hukuken örnek olacak şekilde özen gösteren Karaburun İlçe Seçim Kurulu üyelerine ve demokratik yarışa katılan tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

“SON ÇELENK DEĞİL BAŞLANGIÇ ÇELENGİ…”

Mazbata töreni ardından CHP’li Meclis Üyesi yol arkadaşlarıyla Karaburun Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunan, İstiklal Marşı’nı seslendiren ve çelenk sunan Başkan Erdoğan, tüm Karaburunlu hemşehrilerine teşekkür etti. Meclis üyeleri ve törene katılan hemşehrileriyle harmandalı oynayan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Halkın iradesini yansıtan bizler, meclis üyesi arkadaşlarımla Karaburun Halkı’na hizmet etmek onurunu bir kez daha yaşayacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Bir törende "İnşallah bıraktıkları son çelenk olur" diyenlere inat, bugün bir başlangıç çelengini sunuyoruz. Rozetlerimizi bir kenara bırakacağız. Hatalarımızdan ders alarak, başarı ve huzur içinde, halkımızın desteğiyle bir beş yılı daha hizmetle geçireceğiz. Ustalık dönemimizde de iz bırakacak işlere imza atacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, tüm Karaburunluların ve Karaburun Belediyesi emekçilerinin aileleriyle birlikte mazbata bayramını kutladı.

Anka Haber Ajansı