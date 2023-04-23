Karaburunlular, Ramazan Ayı Boyunca Belediyenin Kurduğu Yarımada Sofrasında Buluştu

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçedeki tüm mahallelerde, Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında, dört bin yurttaşın lokmasını paylaştığını ve 800 haneye ihtiyaç destek paketi teslimi gerçekleştirildiğini belirterek, “Göreve geldiğimizden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla, yurttaşımızın sofrasındaki ekmeği büyütme gayretimiz sürüyor, sürecek” dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçedeki tüm mahallelerde, Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında, dört bin yurttaşın lokmasını paylaştığını ve 800 haneye ihtiyaç destek paketi teslimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla, yurttaşımızın sofrasındaki ekmeği büyütme gayretimiz sürüyor, sürecek" dedi.

Karaburun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Karaburun'un bir mahallesinde "Yarımada Sofrası" kurdu; 4 bin yurttaşı bu sofrada buluşturdu. Buna ek olarak 800 haneye de "Yarımada Dayanışma Paketi" desteği sağladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tüm mahallelerde, Yarımada topraklarının yıllara dayalı, "sofrasındaki lokmayı paylaşma" geleneğini sürdüren Karaburunlulara teşekkür etti. Muhtarların ve belediye personelinin emeğine de değinen Başkan Erdoğan, "Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarım, bu geleneğin dünden yarına taşıyıcısı konumunda oldular. Bu bizim geleneğimiz. Küçükbahçe'den Parlak'a, Salman'dan Yayla'ya, Yeniliman'dan Saip'e, Bozköy'den Sarpıncık'a, Tepeboz'dan Anbarseki'ye, Kösedere'den, İnecik'e, Eğlenhoca'dan Mordoğan'a ve Karaburun merkeze kadar tüm mahallelerimizde Yarımada Sofraları, yan yana duruşun ve tüm motifleriyle bir olmanın adresleri oldular. Tüm renklerin, düşüncelerin, lezzet ve kaynaşmayla harman olduğu iftarlara, sahurlara beraber kavuştuk. Bahar gibi, tüm renklerimizle çiçek açtık. Niyetlerimizin kabulünü diledik; nesilden nesile koruyup yaşatacağımız güzel coğrafyamızın tüm canlılarına, dağına, denizine, havasına şükrettik" diye konuştu.

800 HANEYE DAYANIŞMA PAKETİ

Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun Belediyesi'nin yılın her ayında olduğu gibi Ramazan'da da ihtiyaç sahibi yurttaşlara "Yarımada Dayanışma Paketi" dağıtımı gerçekleştirdiğini söyledi. Yediden yetmişe, has dayanışmacı ve içtenlikle elindekini bölüşen hemşehrilerine hayran olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Onlar, bizim güzel insanlarımız. Sofrada olduğu gibi dayanışma paketlerimizde de güç ve yürek birliği yaptık. Çam sakızı çoban armağanı desteklerimiz, yurttaşlarımızın sofrasında yer buldu. Bu zor günlerde küçük bir dokunuştu. İçinde kıyma, tavuk, çorba, çay, tuz, şeker, bisküvi, makarna, Kemalpaşa tatlısı, yağ, nohut, pirinç, tuz, un, mercimek, bulgur ve fasulye gibi ihtiyaç paketleri, 800 haneye teslim edildi. Sosyal dayanışma ve desteklerimiz sürecek. Tüm yurttaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. TBMM'nin kuruluş yıldönümü, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız da kutlu olsun. Çocuklarımız ne zaman yataklarına aç girmeyecek, işte o gün bayramımız daha da farklı bir anlam kazanacak" dedi.

Anka Haber Ajansı