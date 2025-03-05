Karadeniz Ereğli’de 8 Chp’li Meclis Üyesi İstifa Etti

Karadeniz Ereğli’de 8 Chp’li Meclis Üyesi İstifa Etti

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP’li 8 belediye meclis üyesi partisinden istifa etti. İstifalar 5 Mart’ta yapılacak Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı öncesinde, CHP Grup toplantısında gerçekleşti.

(ZONGULDAK) - Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP’li 8 belediye meclis üyesi partisinden istifa etti. İstifalar 5 Mart’ta yapılacak Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı öncesinde, CHP Grup toplantısında gerçekleşti.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Belediye Meclisi toplantısı öncesi CHP Grup toplantısında 8 meclis üyesi, sahildeki 7 nargile evinin satışına karşı çıkarak partisinden istifa etti. İstifalar CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a muhalefet eden Murat Gürdal, Murat Yüce, Naile Bingöl, Erdinç Sarmısak, Yıldıray Arslan, Ayhan Deniz, Yakup Okumuşoğlu ve Muharrem Sağlam tarafından gerçekleştirildi.

İstifa eden meclis üyeleri, dilekçelerini İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu’na teslim etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bu istifaları “CHP’ye ihanet” olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz şubat ayında benzer bir madde, CHP’li 10 meclis üyesinin AK Parti grubu ile hareket etmesi sonucu reddedilmişti.

Anka Haber Ajansı

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