Karadeniz Ereğlililer İl Olmak İçin Yürüdü

Karadeniz Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yılki ana teması 'Ereğli il olsun' sloganı oldu. Ereğliler, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul’un da katılımıyla festivalin ikinci günü ‘Ereğli il olsun’ yürüyüşü yaptı.

TUNAKAN YILDIRIM

Karadeniz Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yılki ana teması "Ereğli il olsun" sloganı oldu. Ereğliler, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul’un da katılımıyla festivalin ikinci günü ‘Ereğli il olsun’ yürüyüşü yaptı.

Karadeniz Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali öncesi Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından ortaya atılan ‘bu festivalde Ereğli il olsun diye yürüyeceğiz’ fikri hayata geçirildi. Yürüyüşe CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, dernek, oda ve STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ve binlerce Ereğlili vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılan tüm vatandaşlar “Ereğli il olsun” yazılı tişörtler giyerken dövizler taşıdı. Kdz. Ereğli merkeze bağlı jet yol ayrımından başlayan kortej yürüyüşü Ereğli merkezinde anıt önünde sona erdi.

"BİZİM İSTEĞİMİZ EREĞLİ’NİN HAKKINI ALMASI"

Kortej yürüyüşüne katılan ve daha önce Karadeniz Ereğli’nin il olması için TBMM’de açıklamalar yapan CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli gerçekten Türkiye’de adı en çok duyulan, ekonomik, kültürel, sosyal anlamda ilçelerinden bir tanesi. Sayın Devlet Bahçeli tarafından böyle bir proje ortaya kondu. Türkiye’nin ikinci yüzyılında yüz yeni il projesi ortaya kondu. Buna bağlı olarak iktidarın ortaya koyduğu bir sav bu. Bunlar değerlendirildiği zaman tabii ki biliyorsunuz Ereğli’de eskiden beri il olma beklentisi olan bir şehir burası. Diğer aday ilçelere baktığımız zaman da Ereğli ilçemiz çok ön sıralarda yer alan bir yer. Bununla ilgili nihai kararı iktidar verir. Biz Ereğlili insanlar olarak Ereğli’nin hakkının yenmesini istemiyoruz. Bizim isteğimiz Ereğli’nin hakkını alması."

"EREĞLİ ARTIK KABINA SIĞAMAZ HALDE"

1989 yılından bu yana Ereğli’nin il olması için düşüncesini ortaya koyan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise şunları söyledi:

"Hem sayısal yönden hem ekonomik, kültürel, sosyal yönden bir hayli ön sıralarda bulunan Ereğli’nin mutlaka il olması lazım. Çünkü Ereğli demir çelik fabrikasıyla, sosyal yapısıyla, bilgi birikimiyle, eğitimiyle en önde gelen şehirlerden bir tanesi. Kabına sığamaz halde. Ereğli’nin il olması lazım çünkü Zonguldak’ta Filyos kuruldu. Devamlı olarak Zonguldak büyüyor. İnanıyorum ki Zonguldak başlı başına bir yer alacak. Dolayısı ile Ereğli’nin de geriye gitmemesi için sosyal bakımdan mutlaka il olması lazım. Bütün Ereğli halkı başta milletvekilimiz olmak üzere herkes yola koyuldu, meclis üyeleri bütün lider kadrosu burada. Ereğli halkı ile beraber il olalım diye haykırıyoruz."

Anka Haber Ajansı