Karaman'da Çiftlik Evinde Yangın

KARAMAN'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

​Yangın, saat 02.00 sıralarında Urgan Mahallesi 1952 Sokak'ta Osman Yılmaz'a ait çiftlik evinde meydana geldi. Çobanların kaldığı evden alevlerin yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik tedbiri alan ekipler, evde kimsenin olmadığını belirledi. Evin yanındaki ahırda kalan hayvanlar ise çevredekilerce kurtarılıp, güvenli alana götürüldü. İtfaiye ekipleri 2 saatte yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı