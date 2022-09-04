Karaman'da Çiftlik Evinde Yangın

Karaman'da Çiftlik Evinde Yangın

KARAMAN'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

​Yangın, saat 02.00 sıralarında Urgan Mahallesi 1952 Sokak'ta Osman Yılmaz'a ait çiftlik evinde meydana geldi. Çobanların kaldığı evden alevlerin yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik tedbiri alan ekipler, evde kimsenin olmadığını belirledi. Evin yanındaki ahırda kalan hayvanlar ise çevredekilerce kurtarılıp, güvenli alana götürüldü. İtfaiye ekipleri 2 saatte yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karaman'da Çiftlik Evinde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Küçükçekmece'de Kafedeki Kavga: Sosyal Medyada Tehditler Yağdırdı, Cephanelik Çıktı
Küçükçekmece'de Kafedeki Kavga: Sosyal Medyada Tehditler Yağdırdı, Cephanelik Çıktı
Silahla Vurduğu Husumetlisinin Başında Sigara İçmiş
Silahla Vurduğu Husumetlisinin Başında Sigara İçmiş
Erzurum'da Altın Kemer Kenan Gör'ün Oldu
Erzurum'da Altın Kemer Kenan Gör'ün Oldu
Cinayet Sanığı Yeğen Ve 3 Dayısına Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Cinayet Sanığı Yeğen Ve 3 Dayısına Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
2 Komşusunu Öldüren Şüpheli: 3-4 Yıldır 'saman Tozu' Nedeniyle Kavgalıyız
2 Komşusunu Öldüren Şüpheli: 3-4 Yıldır 'saman Tozu' Nedeniyle Kavgalıyız
Beylikdüzü'nde 'yanlış Anlaşılma' Saldırısı: 2 Yaralı, 6 Gözaltı
Beylikdüzü'nde 'yanlış Anlaşılma' Saldırısı: 2 Yaralı, 6 Gözaltı
Karaman'da Motosiklet İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Karaman'da Motosiklet İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı