Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

KARAMAN'da bir otomobilden, kafenin önünde okey oynayanların üzerine tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir otomobilden, kafenin önünde okey oynayanların üzerine tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde İstiklal Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. Bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açılması sonucu, kafenin önünde okey oynayan müşterilerden Sami S., Ahmet Burak C., Orhan K., Necmettin G., Yusuf K. ve Ömer Faruk M. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçlı hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi olay yerindeki bir minibüsle, yakındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eşini Tüfekle Öldüren Koca Tutuklandı
Eşini Tüfekle Öldüren Koca Tutuklandı
Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti
Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti
Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın
(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın
Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Öldü
Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Öldü
İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya
İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya
4 Kişinin Yaralandığı Silahlı 'kız Kaçırma' Kavgası Kamerada
4 Kişinin Yaralandığı Silahlı 'kız Kaçırma' Kavgası Kamerada