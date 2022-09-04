Karaman'da Motosiklet İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da Motosiklet İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

KARAMAN'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesinde meydana geldi. Zeynel Serbes (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah Efe Akgöl'ün (13) kullandığı elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Efe Akgöl, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karaman'da Motosiklet İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Avcılar’da Silahlı Saldırının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avcılar’da Silahlı Saldırının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
8 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
8 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
Kastamonu'da Sağanak Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi; 3 Yaralı
Kastamonu'da Sağanak Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi; 3 Yaralı
Eşini Öldürüp, İntihara Kalkışan Koca Da Öldü (2)
Eşini Öldürüp, İntihara Kalkışan Koca Da Öldü (2)
Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü
Şişli’de Yangın Paniği
Şişli’de Yangın Paniği
Tekirdağ'da Rayların Arasına Düşen Hurdacı Yaralandı
Tekirdağ'da Rayların Arasına Düşen Hurdacı Yaralandı