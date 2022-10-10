Karaman'da Otomobil Ağaca Çarpıp, Tarlaya Savruldu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da Otomobil Ağaca Çarpıp, Tarlaya Savruldu: 1 Ölü, 1 Yaralı

KARAMAN'da, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Hikmet Çilek (23) hayatını kaybetti, Hasan Ali Dilaver (19) ise yaralandı.

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Hikmet Çilek (23) hayatını kaybetti, Hasan Ali Dilaver (19) ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Karaman- Kılbasan köyü yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hikmet Çilek yönetimindeki 42 FDF 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından mısır tarlasına savruldu. Kazada sürücü Çilek ile yanındaki Hasan Ali Dilaver yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Hikmet Çilek, hayatını kaybetti. Hasan Ali Dilaver'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Karaman'da Otomobil Ağaca Çarpıp, Tarlaya Savruldu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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