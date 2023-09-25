Karamanlı Çiftçi: "Kuraklık Nedeniyle Yüzde 70-80 Verim Kaybım Var. Ama Tarsim Yüzde 6 Hasar Verdi"

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kuraklıktan etkilenen üreticileri ziyaret etti. TARSİM’in zararlarını karşılamadığını dile getiren çiftçi, “Önceki yıla göre yüzde 70-80 verim kaybım var. Bize yüzde 40 hasar verseler ona da razıyız ama yüzde 6 veriyorlar. İl Tarım Müdürlüğü bile yüzde 60 görüyor ama bunu hesaba almıyorlar. Benim tarlama biçer girdi, boş döndü. 2 tur atıp çıkıp gitti” diye dert yandı.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kuraklıktan etkilenen üreticileri ziyaret etti. TARSİM’in zararlarını karşılamadığını dile getiren çiftçi, “Önceki yıla göre yüzde 70-80 verim kaybım var. Bize yüzde 40 hasar verseler ona da razıyız ama yüzde 6 veriyorlar. İl Tarım Müdürlüğü bile yüzde 60 görüyor ama bunu hesaba almıyorlar. Benim tarlama biçer girdi, boş döndü. 2 tur atıp çıkıp gitti” diye dert yandı.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kuraklığın vurduğu Dokuzyol köyünü ziyaret ederek üreticiler ile bir araya geldi. Sahibi olduğu 48 dekar araziye sigorta yaptırdığını ancak 8 bin TL kuraklık hasarı aldığını dile getiren çiftçi Hasan Hüseyin Çetinkaya, “Önceki yıla göre yüzde 70-80 verim kaybım var. Bize yüzde 40 hasar verseler ona da razıyız ama yüzde 6 veriyorlar. İl Tarım Müdürlüğü bile yüzde 60 görüyor ama bunu hesaba almıyorlar. Benim tarlama biçer girdi, boş döndü. 2 tur atıp çıkıp gitti” diye konuştu.

Başka bir çiftçi ise 51 dekar arazisine sigorta yaptırdığını söyleyerek, “8 bin 900 TL sigorta bedeli ödedim. Önceki yıllarda bu arazide 25-30 ton mahsul alıyordum. Bu sene 2,5 ton mahsul aldım. Biçer parasını anca ödedim. Sigortadan da 13 bin 300 lira tazminatı aldım. Üstelik bizler ürünümüzün hem tanesini hem sapını sigortalatıyoruz” dedi.

CHP’li Ünver ise çiftçilerin taleplerini şöyle açıkladı:

"Kuraklığın en çok yaşandığı köylerimizden birisi de Dokuzyol köyümüz. Ancak ne var ki, sigortalı olan 40’ın üzerinde vatandaşımızın, TARSİM’den sigortalı olan arazilerine çok düşük kuraklık hasarı verilmiş durumda. Çevre köylerde yüzde 30, yüzde 40 civarında olan kuraklık hasarı, özellikle Dokuzyol köyümüzdeki arpa ve buğday ekili alanlarda yüzde 3 ve yüzde 6 oranında verilmiş, bu da çiftçimizin çok az oranda bir tazminat almasına sebep olmuştur. Henüz hasadı yapılmamış bir arpa tarlasındayız. Tarla sahibi Hasan Hüseyin Çetinkaya. Onunla ve köydeki diğer çiftçi arkadaşlarımızla birlikte buradaki hasarı görmeye geldik. Gerçekten arpanın boyu ancak bir karış.

Arpanın boyu 1 karışa ulaşmamış ve bu araziye verilen zarar yüzde 6. Önceki yıllara göre verim kaybının yüzde 70-80 olduğunu ifade ediyor çiftçilerimiz. Yüzde 40’a bile razıyız diyorlar ama verilen zarar yüzde 6. Ödenecek tazminat da yüzde 6’ya göre hesaplanıyor. Çiftçilerimiz İl Tarım Müdürlüğü’nün yaptığı hasar tespitinin, TARSİM’in hasar tespitinden daha yüksek bir oranda olduğunu ancak bunun dikkate alınmadığını ifade ediyorlar. Biz çiftçilerimizin bu sorunu ile ilgili Tarım Bakanlığı’ndan çözüm bekliyoruz.”

Anka Haber Ajansı