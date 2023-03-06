Karamollaoğlu: "Ülkemiz Ve Milletimiz İçin Hayırlı Olsun"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı başlarken on binlerce yurttaş, Genel Merkez'in önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bugün yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu’nun bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun!”

Karamollaoğlu, 6 liderin Kılıçdaroğlu’nun aday olduğuna ilişkin imzalı açıklamasıyla 12 maddelik “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası” belgesini de paylaşımına ekledi.

Anka Haber Ajansı