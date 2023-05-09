Karamollaoğlu'dan Selvi Kılıçdaroğlu'na Taziye Mesajı

Karamollaoğlu'dan Selvi Kılıçdaroğlu'na Taziye Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Selvi Kılıçdaroğlu Hanımefendi’nin ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Selvi Hanım ve Kemal Bey başta olmak üzere, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Selvi Kılıçdaroğlu Hanımefendi’nin ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Selvi Hanım ve Kemal Bey başta olmak üzere, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Hüseyin Özdağ’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu’nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın Selvi Kılıçdaroğlu Hanımefendi’nin ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Selvi Hanım ve Kemal Bey başta olmak üzere, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

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