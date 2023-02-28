Karar Yazarı İsmet Berkan'dan AKP'ye tokat gibi sözler: Gırtlağına kadar depremin altında kaldı...

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, bugünkü köşe yazısında Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası yaşanan 'yönetim' krizini kaleme aldı. Berkan, AKP'nin gırtlağına kadar depremin altında kaldığını ifade ederek, 'İktidar bu kafayla 14 Mayıs'ta seçime giderse, seçmenden çok büyük tokat yiyecek' dedi.

"Depremin ilk gününden beri “asker nerede” tartışması var. Bu soruyu soranlara Cumhurbaşkanı çok kızdı, “Şerefsizler” dedi. Milli Savunma Bakanı çok kızdı, dakika dakika deprem sabahı olanları anlattı. Bütün bunlar söylendi ama biz ancak depremin üzerinden 48 saat geçtikten sonra askeri sahada görmeye başladık.

Peki neden gecikildi? Neden daha ilk andan itibaren bütün askeri kapasite devreye girmedi de, onun yerine nakliye uçakları, birkaç helikopter, iki çıkartma gemisi ve bir tugay askerle yetindik? Sakın bu gecikmenin nedeni, AFAD’ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı’nda askerin hiç yer almaması olabilir mi?" diye yazdı.

Hatay'da yıkılan hastane sayısının belirsizliğine dikkat çeken Berkan, "Son 20 yılda Türkiye’de “sağlık devrimi” yaşanırken anlaşılan bu devrim Hatay başta olmak üzere deprem şehirlerine pek uğramamış. Çürük olduğu bilinen hastane binası açık tutulmuş, şimdi o binada kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz.

Bütün bu olayların vatandaşta yarattığı öfke neredeyse elle tutulabilir seviyede. İşte futbol maçlarında o öfkenin patladığına tanık oluyoruz. İktidarın buna cevabı tehdit etmek oluyor. Tayyip Erdoğan ve iktidarı burunlarından kıl aldırmayan bu kafayla 14 Mayıs’a giderse, seçmenden çok büyük bir tokat yiyecekler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: medyafaresi.com