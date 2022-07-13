'kardeşimize Komplo Kurup Parasını Almışlar'

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evli 3 çocuk annesi Fatma Yiğit tarafından öldürülen evli ve 3 çocuk babası Ferhat Demir (27), memleketi Iğdır'da yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. 10 gündür kayıp olan kardeşlerinin bir kadın tarafından öldürüldüğünü sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen ağabeyi Murat Demir (32), "Bu ilişkiden hiçbirimizin haberi yoktu. Kardeşim eşi ve çocuklarını Iğdır'da bırakıp 4 yıldır inşaatlarda çalışmak için Bodrum'a gidiyordu. Bu yasak aşk veya bir namus cinayeti değil. Herşey planlı. Bir komploya kurban gitmiştir. Kardeşimi parası için öldürdüler. Cinayet görüntülerini de yine kendileri çekmiştir " dedi.

Olay, 10 Temmuz akşamı Suruç ilçesinin Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği tabanca ile Ferhat Demir'e ateş açtı. Vücuduna çok sayıda kurşunun isabet ettiği Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit ifadesinde, pişman olmadığını ve cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyledi. Fatma Yiğit çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABAOCAĞINDA DEFNEDİLDİ

Iğdırlı Nursen (54)- Mehmet Salih Demir (62) çiftinin 8 çocuğundan biri olan Ferhat Demir'in yakınları cinayeti sosyal medyada görünce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitti. Demir'in cenazesi uçakla Iğdır'a getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu. Buradan alınan Ferhat Demir'in cenazesi helallik için Karağaç Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yakınları tarafından ağıtlarla karşılanan Ferhat Demir, Iğdır'daki Asri Mezarlığa defnedildi. Eşi Kader Demir (26), yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildi. Anne Nursen de oğlunun üzerine ağlayarak ilk toprağı attı.

'CİNAYET GÖRÜNTÜLERİNİ DE YİNE KENDİLERİ ÇEKMİŞTİR"

Kardeşinin ne yasak aşk ne de namus cinayeti yüzünden öldürüldüğüne inanmadığını belirten ağabeyi Murat Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kardeşim 4 yıldır ailesini Iğdır'da bırakıp inşaatlarda çalışmak üzere Bodrum'a gidiyordu. Kendisinden 10 gündür haber alamıyor ve kayıp ihbarında bulunmuştuk. 10 Temmuz akşamı sosyal medyada kardeşimizin bir kadın tarafından ilçe merkezinde öldürüldüğünü gördük. Böyle bir aşktan hiçbirimizin haberi yoktu. Hemen Suruç ilçesine gittik. Kardeşimiz bize göre ne namus ne de yasak aşk kurbanı. Bir komploya kurban gitmiştir. Öldürülmeden önce fena halde dayak yemiş. Cesedini oraya atmışlar sonra da bu kadın tabanca ile defalarca ateş edip adını "Namus cinayeti" koymuş. Kardeşimin üzerinde ne cep telefonu ne kimliği ne de para çıktı. Her şeyini gasbetmişler. Cinayet görüntülerini de yine kendileri çekmiştir. Kardeşimle bu kadın Bilecik'te 3 gün kalmışlar. Her şey planlı. Kardeşimi parası için öldürdüler. Ama bunlar adalet önünde hesap verecek ve diğer suçlular da tutuklanacaktır. Kardeşim öldürülerek geride bir dul kadın ile 7, 4 ve 2 yaşında olmak üzere 3 çocuk da yetim bırakıldı. 7 yıllık evli olan kardeşim ailesi ile çok mutluydu. Devletimizden tek isteğimiz bu olayın en ince ayrıntısına kadar incelenmesi ve tüm suçlulara hak ettiği cezayı vermesi. Kardeşimizi ellerimizle toprağa gömdük. Cezasını adalet verecektir." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı