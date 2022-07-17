Karı- Koca Evlerinde Uğradıkları Silahlı Ve Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

Karı- Koca Evlerinde Uğradıkları Silahlı Ve Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde Aytekin (32) ve eşi Eda Y. (27), evlerinde uğradıkları, tabanca ve bıçaklı saldırıda yaralandı.

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANA'nın Sarıçam ilçesinde Aytekin (32) ve eşi Eda Y. (27), evlerinde uğradıkları, tabanca ve bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 16:00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aytekin ve Eda Y. çiftinin evine gelen kimliği belirsiz bir kişi, zili çalıp tabanca zoruyla içeri girdi. Eve giren şüpheli, tabancayla Aytekin Y.'yi vururken, bıçakla da Eda Yakar'ı yaraladı. Şüpheli, daha sonra evden kaçtı. Bu arada sesleri duyan apartman sakinleri eve gelince karı-kocayı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)

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Karı- Koca Evlerinde Uğradıkları Silahlı Ve Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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