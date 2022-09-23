Karşı Şeride Geçen Okul Servisinin Minibüse Çarptığı Kaza Kamerada: 8 Yaralı

Karşı Şeride Geçen Okul Servisinin Minibüse Çarptığı Kaza Kamerada: 8 Yaralı

DÜZCE'de, öğrenci taşıyan okul servisinin karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, öğrenci taşıyan okul servisinin karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza saat 19.30 sıralarında D-655 karayolu Karaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Tayfun Tayyar idaresindeki 81 AB 443 plakalı okul servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip Vedat İlgü idaresindeki 35 NIC 52 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler Tayfun Tayyar ve Vedat İlgü ile birlikte 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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Karşı Şeride Geçen Okul Servisinin Minibüse Çarptığı Kaza Kamerada: 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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